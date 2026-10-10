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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Heaps of garbage on the Chauganpur service road.

Noida News: चौगानपुर की सर्विस रोड पर कूड़े का अंबार

Sat, 10 Oct 2026 08:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:29 PM IST
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Heaps of garbage on the Chauganpur service road.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। इकोटेक-3 के चौगानपुर की सर्विस रोड पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। सड़क किनारे मलबा और प्लास्टिक बिखरा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाली के पास जमा गंदगी में लावारिस पशु कचरे में भोजन तलाशते रहते हैं। इससे सड़क पर गंदगी और बदबू की समस्या बनी हुई है। स्थानीय निवासी भीम सिंह के अनुसार, सर्विस रोड पर कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी यहां नहीं आती, जिससे कचरा लगातार जमा हो रहा है।
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