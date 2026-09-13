Noida News: कॉफी पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, गुणवत्ता पर उठाया सवाल

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के एक कैफे पर काॅफी पीने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि कॉफी पीने के बाद युवक को उल्टी हुई और तेज बुखार आ गया। युवक ने कैफे के कर्मचारियों पर शराब पीकर काम करने का भी आरोप लगाया है। हंगामे की सूचना पर बिसरख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। वहीं रविवार को खाद्य विभाग की टीम ने कैफे से तैयार कॉफी और कॉफी पाउडर का नमूना लिया है।ग्रेनो वेस्ट में ऐस सिटी सोसाइटी के पीछे वाली सड़क पर काला नमक कैफे हैं। शनिवार रात करीब 11 बजे युवक ने वहां पर गर्म कॉफी ऑर्डर की। आरोप है कि काॅफी पीने के बाद उल्टी शुरू हो गई और बुखार हो गया। आरोप है कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने गलत व्यवहार किया। आरोप है कि काॅफी पाउच पर वैधता की तारीख तक नहीं थी। हंगामा होने पर बिसरख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुुंची। पुलिस ने मामला शांत कराया। उसके बाद पीड़ित ने खाद्य विभाग से शिकायत की। सहायक आयुक्त खाद्य-2 सर्वेश मिश्रा ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।