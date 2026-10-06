Noida News: निजी अस्पताल में मौत के मामले में पुलिस की मदद लेगा स्वास्थ्य विभाग

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नोएडा। सेक्टर-61 स्थित रामा अस्पताल में मरीज की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है। हालांकि, विभाग का कहना है कि अस्पताल प्रशासन जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब पुलिस की मदद लेगा। सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को पत्र लिखकर अस्पताल प्रशासन को बुलवाया जाएगा और उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन के सहयोग के बिना जांच पूरी करना संभव नहीं है।बता दें कि अप्रैल में रामा अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इस संबंध में परिजन शासन-प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले की जांच की जा रही है। इसके बावजूद पांच सितंबर को परिजनों समेत विभिन्न संगठनों के लोगों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने तीन दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था।