Noida News: अल्फा-1 में हर घर जागरूक अभियान शुरू

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर अल्फा-1 में शुक्रवार को आरडब्ल्यूए ने हर घर जागरूक अभियान की शुरुआत की। अभियान में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक गौरव बघेल ने भी हिस्सा लिया। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने घर-घर जाकर लोगों को सड़क पर कूड़ा न फेंकने और निर्धारित स्थान या कूड़ा वाहन में ही कचरा डालने के लिए जागरूक किया। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एनसी शर्मा ने बताया कि हर सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। संरक्षक राजेंद्र नागर, सुभाष अग्रवाल और महासचिव प्रेम सिंह भाटी ने कहा कि पहले चरण में सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष गजेंद्र दत्त शर्मा और संयुक्त महासचिव विजय शर्मा ने लोगों से सहयोग की अपील की। सहायक प्रबंधक गौरव बघेल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को पूरे सेक्टर की बेहतर सफाई के निर्देश दिए जाएंगे। आरडब्ल्यूए के साथ चर्चा कर कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी।