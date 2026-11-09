Noida News: गोरखपुर में होगी जिम्नास्टिक्स की भिड़ंत

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नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर के जिम्नास्ट खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। खेल निदेशालय की ओर से सीनियर महिला एवं पुरुष वर्ग की प्रदेशीय प्रतियोगिता 19 से 21 नवंबर तक गोरखपुर में आयोजित होगी। इसमें विभिन्न मंडलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के लिए जिला और मंडल स्तर पर चयन ट्रायल होंगे। जिले की खिलाड़ियों से इस बार भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के चयन ट्रायल में प्रदेश की सात खिलाड़ियों में से छह गौतमबुद्ध नगर की थीं।

राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे जिले के खिलाड़ी