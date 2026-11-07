Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Gun stolen after breaking car window

Noida News: कार का शीशा तोड़कर बंदूक चोरी

Sat, 07 Nov 2026 07:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
Gun stolen after breaking car window
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना क्षेत्र में सर्विस रोड पर खड़ी कार का शीशा तोड़कर चोर लाइसेंसी दोनाली बंदूक ले गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इकोविलेज-1 सुपरटेक निवासी हमजा शेख ने पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से मेरठ के रहने वाले हैं। शुक्रवार को वह बहन सोनिया शेख की 12 बोर दोनाली अंडर ओवर बंदूक को कार में रखकर मेरठ स्थित घर ले जा रहे थे। बंदूक का लाइसेंस मेरठ से जारी बताया गया है। रास्ते में उन्होंने गोल्डन आई के पास सर्विस रोड पर कार खड़ी की और मॉल चले गए। कुछ समय बाद लौटे तो कार के पीछे दाहिनी ओर का शीशा टूटा मिला। कार में रखी बंदूक गायब थी। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed