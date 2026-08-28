Noida News: मां-बेटी के साथ की मारपीट, दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव में रास्ते में पशु बांधने को लेकर मां-बेटी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की गई। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि घोड़ी बछेड़ा गांव में पलक परिवार के साथ रहती हैं। 26 अगस्त को वह अपने घर पर थी। तभी गांव के ही राजीव और प्रदीप उनके घर के पास आए और रास्ते में भैंस को बांधने लगे। जब रास्ते में भैंस बांधने से मना किया तो उनकी माता आशा के साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।