Noida News: निवेश का लालच देकर तीन लोगों से 30 लाख रुपये की साइबर ठगी

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- प्री-आईपीओ में मोटे मुनाफे का झांसा, वर्चुअल एसेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर भी फंसायामाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर जालसाजों ने प्री-आईपीओ, वर्चुअल एसेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर तीन लोगों से करीब 30 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने पहले पीड़ितों को भरोसे में लिया और निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलने का दावा किया। रकम ट्रांसफर होने के बाद निकासी के नाम पर अलग-अलग शुल्क और अतिरिक्त निवेश की मांग शुरू कर दी। तीनों मामलों में साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।सेक्टर-78 निवासी एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की है कि कुछ दिन पहले उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप में प्री-आईपीओ शेयरों में निवेश से कम समय में अच्छा मुनाफा मिलने के दावे किए जाते थे। जालसाजों ने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि शुरुआती निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। इसके बाद उनसे करीब 8 हजार प्री-आईपीओ शेयरों के लिए 6 लाख रुपये जमा करा लिए गए। कुछ समय बाद आरोपियों ने दावा किया कि उनके खाते में 32 हजार शेयर ट्रांसफर किए गए हैं। इन शेयरों को सक्रिय कराने या आगे की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर उनसे करीब 18 लाख रुपये और मांगे गए। बड़ी रकम की मांग होने पर पीड़ित को संदेह हुआ। उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की।दूसरे मामले में सेक्टर-22 निवासी एक शख्स ने पंकज सिंह बिष्ट समेत तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने वर्चुअल एसेट में निवेश के नाम पर उन्हें भरोसे में लिया और धीरे-धीरे कुल 14.47 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। रकम देने के बाद जब उन्होंने अपने पैसे वापस लेने की कोशिश की तो आरोपियों ने कथित तौर पर टालमटोल शुरू कर दी।