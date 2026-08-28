Noida News: 6.80 लाख की ऑनलाइन ठगी में प्राथमिकी दर्ज
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 07:32 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 07:32 PM IST
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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के सेक्टर म्यू-2 में रहने वाले व्यक्ति के साथ 6.80 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि दादरी कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर म्यू-2 में जितेंद्र कुमार परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 27 अगस्त को उनके खाते से ऑनलाइन 6.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है। यह राशि खाते से निकाल लिए गए हैं। मामले की शिकायत साइबर पोर्टल पर भी दर्ज कराई गई है।
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