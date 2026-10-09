फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   gsfdd

Noida News: जमीन विवाद में मारपीट का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 09 Oct 2026 08:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 08:46 PM IST
विज्ञापन
gsfdd
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नोएडा। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के ग्राम नंगली वाजिदपुर में जमीन के विवाद और पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में देवेंद्र ने बताया कि ग्राम नंगली वाजिदपुर, सेक्टर-135 में खसरा संख्या 202 और 203 पर उनका कब्जा है। 19 सितंबर 2026 की सुबह करीब 9 बजे वह अपने भाइयों रविंद्र, पुष्पेंद्र और जितेंद्र के साथ घर की साफ-सफाई कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के सुरेंद्र, नरेंद्र, लोकेश, जगत सिंह, बाबूराम, विवेक, वरुण, शिवम, मन्नू और दीपांशू वहां पहुंचे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार, वरुण के पास रिवॉल्वर थी। उसने दो हवाई फायर किए और घर से चले जाने की धमकी दी। एसीपी संचित शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed