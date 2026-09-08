Noida News: ऑरेंज जोन में पहुंचा ग्रेनो का एक्यूआई

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ग्रेटर नोएडा। बारिश बंद होने के साथ ही ग्रेटर नोएडा का वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। बारिश के दौरान शनिवार और रविवार को शहर का एक्यूआई ग्रीन जोन में 100 से कम रहा था लेकिन सोमवार को ग्रेनो का एक्यूआई ऑरेंज जोन में 110 पहुंच गया था। मंगलवार को भी बारिश नहीं हुई। इस कारण एक्यूआई बढ़कर 200 के पार ऑरेंज जोन में पहुंच गया। ग्रेनो का एक्यूआई 222 रहा है। वहीं अगर बारिश नहीं हुई तो जल्द ही एक्यूआई रेड जोन में पहुंचने की संभावना है। उधर तापमान भी बढ़ गया है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जो दो दिन पहले 28 डिग्री रहा था। ब्यूरो