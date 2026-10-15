Noida News: ग्रीनफील्ड्स और अरवाचीन फाइनल में पहुंचे

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। नॉलेज पार्क-1 स्थित कैम्ब्रिज स्कूल में आयोजित अंतर-विद्यालयी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों में ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल, विवेक विहार और अरवाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में ग्रीनफील्ड्स ने मेजबान कैम्ब्रिज स्कूल को डीएलएस पद्धति से हराया। कैम्ब्रिज ने छह विकेट पर 101 रन बनाए। यशवीर ने 48 रन बनाए। ग्रीनफील्ड्स की ओर से कार्तिक, अविनाश और अनुज ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ग्रीनफील्ड्स ने सात ओवर में एक विकेट पर 45 रन बनाए। मयंक 26 रन बनाकर नाबाद रहे। अनुज प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। फाइनल शुक्रवार को खेला जाएगा।