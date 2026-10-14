Noida News: एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर रहा ग्रेटर नोएडा

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो बुधवार को एनसीआर का सबसे ज्यादा और देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। पहले नंबर पर संयुक्त रूप से दो शहर हैं। ग्रेनो का वायु गुणवत्त सूचकांक (एक्यूआई) 224 दर्ज किया गया। वहीं नोएका एक्यूआई 201 रिकॉर्ड हुआ। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई ऑरेंज जोन में 235 रहा था। जो बुधवार को भी ऑरेंज जोन में बना हुआ है। अक्तूबर में तीसरी बार ग्रेनो का एक्यूआई ऑरेंज जोन में रहा हैं। ब्यूरो

- बुधवार को ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 224 रहा, देश में दूसरे नंबर पर रहा