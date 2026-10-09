Noida News: सेंट्रल वर्ज पर लगेंगे घास और पौधे

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नोएडा। सेक्टर-137 में सेंट्रल वर्ज व फुटपाथ संवारे जाएंगे। इसके साथ ही सेंट्रल वर्ज पर उद्यान विभाग मिट्टी डलवाकर घास और पौधे लगवाएगा। यह निर्देश शुक्रवार को प्राधिकरण के जीएम एके अरोड़ा ने पारस टिएरा व अन्य सोसाइटी के निवासियों के साथ निरीक्षण के बाद जारी किए। जीएम ने मौके पर स्थानीय निवासियों के सेक्टर की बेहतरी के लिए सुझाव लिए। इसके साथ ही समस्याएं भी जानी। सिविल से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश के साथ मौजूद वर्क सर्कल-8 के प्रभारी रोहित कुमार को दिए। जीएम ने कहा कि सेक्टर में कई प्रमुख सोसाइटी हैं। इनको जोड़ने वाली सड़कों पर बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जाएंगी। ब्यूरो