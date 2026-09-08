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बुलंदशहर: भगवत प्रसाद मकवाना का भव्य स्वागत, बोले- कमजोर वर्ग को आगे बढ़ा रहे पीएम मोदी, विपक्ष पर साधा निशाना

Tue, 08 Sep 2026 09:52 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 08 Sep 2026 09:52 PM IST
सार

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना के बुलंदशहर पहुंचने पर स्वागत किया गया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के हित में काम करने को प्राथमिकता बताया। साथ ही मोदी-योगी सरकार की योजनाओं और सुशासन की तारीफ करते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया।

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Grand welcome for Bhagwat Makwana Chairman of National Commission for Safai Karamcharis in Bulandshahar
बुलंदशहर में मकवाना का स्वागत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना बनाए गए। उनके गृह जनपद बुलंदशहर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मकवाना ने केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का धन्यवाद व्यक्त किया।

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उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता है। मकवाना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का नारा दिया है। 
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इसी सिद्धांत पर देश आगे बढ़ेगा और सभी को समान नागरिक समझा जाएगा। मकवाना ने जोर दिया कि सुशासन उनकी पार्टी का चुनाव मुद्दा है। वे पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर वोट मांगते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मकवाना ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ है।
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मोदी सरकार के कार्य और दलित हित
प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के सम्मान में 'पंच तीर्थ' बनाए हैं। इनमें उनकी जन्म भूमि मऊ, शिक्षा भूमि लंदन और दीक्षाभूमि नागपुर शामिल हैं। चैत्य भूमि मुंबई, जहां उनकी अंत्येष्टि हुई थी, भी इन तीर्थों का हिस्सा है। मकवाना ने कांग्रेस और मायावती को दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि हर जाति के लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है।


चंद्रशेखर रावण पर मकवाना का बयान
चंद्रशेखर रावण के सहारनपुर मस्जिद गिराने की लड़ाई को सदन, न्यायपालिका और सड़क तक लड़ने के बयान पर भगवत प्रसाद मकवाना ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अतिक्रमण हटा रही है, तो इसमें तुष्टीकरण की बात नहीं होनी चाहिए। मकवाना के अनुसार, चंद्रशेखर रावण का काम केवल अराजकता फैलाना है। वे हर मुद्दे पर विवाद उत्पन्न करने का काम करते हैं।

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