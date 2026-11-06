Noida News: फ्लैट में चल रहा था सट्टेबाजी का 'काला खेल', पुलिस ने दबोचे 13 खिलाड़ी

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- ओएसिस वेनेसिया सोसाइटी के फ्लैट में चल रहा था ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का नेटवर्क- अलग-अलग वेबसाइट के जरिये लोगों को फंसाते थे आरोपी- 29 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, दो लैपटॉप, एक टैबलेट और 35,700 रुपये बरामदमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सूरजपुर पुलिस ने शुक्रवार को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ओएसिस वेनेसिया सोसाइटी के एक फ्लैट पर दबिश दी। वहां से गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी बरामद हुई है।गिरफ्तार आरोपियों के पास से 29 मोबाइल फोन, 19 मोबाइल सिम कार्ड, दो लैपटॉप, एक टैबलेट और 35,700 रुपये नकद मिले हैं। यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर और ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने बदलकर अपना ऑनलाइन सट्टेबाजी तंत्र चला रहा था। डीसीपी सेंट्रल नोएडा प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि गोपनीय सूचना पर यह कार्रवाई की गई। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की ओएसिस वेनेसिया सोसाइटी साइट-सी के फ्लैट नंबर बी-12ए07 में दबिश दी गई। वहां 13 लोग ऑनलाइन गतिविधियों में लिप्त पाए गए। पुलिस ने सभी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सूरजपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी सेंट्रल नोएडा राजीव गुप्ता ने बताया कि आरोपी तीन वेबसाइटों के माध्यम से सट्टेबाजी का खेल चलाते थे। इनमें reddypanel.com, reddybook.com और a2t.art शामिल हैं। वे लोगों को रुपये लगाकर अधिक कमाई का लालच देते थे।