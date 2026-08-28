Noida News: बदमाशों ने वेदवन पार्क के बाहर युवक से चेन छीनी

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नोएडा। बाइक सवार बदमाशों ने सेक्टर-78 स्थित वेदवन पार्क के बाहर बुधवार सुबह एक युवक के गले से सोने की चेन झपट ली। वारदात के बाद पीड़ित ने बदमाशों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन वे तेज रफ्तार बाइक से भाग निकले। मामले में प्राथमिकी कोतवाली सेक्टर-113थाने में दर्ज की गई है । अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-2 निवासी नैतिक जैन ने पुलिस को बताया कि वह रोजाना वेदवन पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। 19 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 9 बजे वह पार्क के बाहर एक जूस स्टॉल पर खड़े होकर जूस लेने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान नीले रंग की आर-15 बाइक पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन तोड़ ली। उन्होंने शोर मचाते हुए बाइक सवारों का पीछा किया, लेकिन बदमाश एलिट गोल्फ ग्रीन्स की तरफ भाग गए। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है।

बदमाशों ने वेदवन पार्क के बाहर युवक से चेन छीनी