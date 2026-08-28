Noida News: धरना स्थल पर किसानों ने मनाया रक्षाबंधन

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यमुना सिटी। दयानतपुर गांव में चल रहा एक्सप्रेेस-वे प्रभावित किसानों का धरना लगातार 29वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसानों ने धरना स्थल पर ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। किसानों की बहनें धरना स्थल पर पहुंचकर अपने भाइयों को राखी बांधी। उनके भाइयों का संघर्ष जल्द पूरा हो और प्राधिकरण व सरकार उनकी मांगे सुन ले इसके लिए बहनों ने ईश्वर से कामना की। एक्सप्रेस-वे प्रभावित किसान मुआवजा और प्लाट की मांग कर रहे हैं। वह लगभग एक महीने से लगातार धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो

धरना स्थल पर किसानों ने मनाया रक्षाबंधन