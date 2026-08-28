Noida News: ई-रिक्शा में गाड़ी ने मारी टक्कर

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-76 के पास ई-रिक्शा में एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। पीड़ित ई-रिक्शा चालक धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि सेक्टर-76 के पास वह अपनी ई-रिक्शा से सवारियां उतार रहा था। इसी दौरान एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी जिसमें मुझे और दो सवारियों को गंभीर चोटें आई और ई-रिक्शा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी की तलाश की जा रही है।