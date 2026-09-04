Noida News: मेट्रो स्टेशन के पास युवक से मोबाइल झपटा

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नोएडा। सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन के पास बाइक सवार बदमाशों ने पैदल जा रहे युवक से मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। फरीदाबाद निवासी हजरत अली ने पुलिस से शिकायत की है कि 17 अगस्त की शाम करीब पांच बजे वह सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन के पास पैदल जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने अचानक उनके हाथ पर झपट्टा मारा और मोबाइल फोन लेकर भाग निकले। कोतवाली प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो