Noida News: नाले में कचरा जमा, बदबू से लोग परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:14 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:14 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित पंचशील ग्रीन-1 सोसाइटी के पास बने नाले में कचरा जमा होने से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले में लंबे समय से कचरा जमा होने के कारण बदबू फैल रही है। निवासी हरेंद्र सिंह ने बताया कि नाले में कूड़ा जमा रहने से पानी की निकासी भी प्रभावित होती है और बारिश के समय नाला ओवरफ्लो होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आसपास के इलाके में जलभराव की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में नाले की नियमित सफाई और कचरे की निकासी जरूरी है, जिससे पानी की निकासी सुचारु बनी रहे।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित पंचशील ग्रीन-1 सोसाइटी के पास बने नाले में कचरा जमा होने से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले में लंबे समय से कचरा जमा होने के कारण बदबू फैल रही है। निवासी हरेंद्र सिंह ने बताया कि नाले में कूड़ा जमा रहने से पानी की निकासी भी प्रभावित होती है और बारिश के समय नाला ओवरफ्लो होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आसपास के इलाके में जलभराव की स्थिति बन जाती है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में नाले की नियमित सफाई और कचरे की निकासी जरूरी है, जिससे पानी की निकासी सुचारु बनी रहे।