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- चार अलग-अलग घटनाओं में मोबाइल व लैपटॉप गायब, प्राथमिकी दर्जसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। शहर में मोबाइल चोरी और झपटमारी की अलग-अलग घटनाएं हुई हैं। सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र में 10 नवंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने ऑटो को टक्कर मारकर उसमें सवार मधुरिमा चोपड़ा का मोबाइल झपट लिया। वह सेक्टर-75 स्थित स्पेक्ट्रम मॉल से ऑटो में बैठकर सेक्टर-77 स्थित एलीट होम्स जा रही थीं। टक्कर मारने के बाद बदमाश मोबाइल झपटकर फरार हो गए। मामले में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के बरौला मार्केट में आठ नवंबर को खरीदारी करने गए तनुज गोयल का मोबाइल चोरी हो गया। वह आम्रपाली सिलिकॉन, सेक्टर-49 के निवासी हैं। दोपहर करीब दो बजे बाजार में खरीदारी के दौरान उनका आईफोन चोरी हो गया। काफी तलाश करने के बाद भी मोबाइल नहीं मिला तो पुलिस से शिकायत की। पीड़ित की शिकायत के आधार पर सोमवार शाम प्राथमिकी दर्ज की गई।