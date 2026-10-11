फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   fsgd

Noida News: भंगेल बाजार में बैंक एटीएम में लगी आग

Sun, 11 Oct 2026 09:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 09:12 PM IST
विज्ञापन
fsgd
भंगेल बाजार में बैंक एटीएम में लगी आग
विज्ञापन

नोट- फोटो हैं।

-फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, गनीमत रही कि बढ़ने नहीं पाई

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। भंगेल बाजार के बीच में रविवार को एक बैंक एटीएम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग फैलने नहीं पाई। एटीएम में कैश जलने या अन्य नुकशान का आकलन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है। सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि रविवार को भंगेल बाजार स्थित बैंक के एटीएम में आग लगने की सूचना पर फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची। एक गाड़ी की मदद से आग बुझा दी गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। टीम की शुरूआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed