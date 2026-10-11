Noida News: भंगेल बाजार में बैंक एटीएम में लगी आग

विज्ञापन



नोट- फोटो हैं।



-फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, गनीमत रही कि बढ़ने नहीं पाई



माई सिटी रिपोर्टर



नोएडा। भंगेल बाजार के बीच में रविवार को एक बैंक एटीएम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग फैलने नहीं पाई। एटीएम में कैश जलने या अन्य नुकशान का आकलन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है। सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि रविवार को भंगेल बाजार स्थित बैंक के एटीएम में आग लगने की सूचना पर फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची। एक गाड़ी की मदद से आग बुझा दी गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। टीम की शुरूआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।

भंगेल बाजार में बैंक एटीएम में लगी आग