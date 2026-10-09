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Noida News: सोसाइटी में युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

Fri, 09 Oct 2026 07:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:41 PM IST
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सोसाइटी में युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या
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- 27 वर्षीय युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घटनास्थल से नहीं मिला सुसाइड नोट**
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-134 स्थित जेपी कॉसमॉस सोसाइटी में शुक्रवार को एक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर एक्सप्रेसवे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान 27 वर्षीय कनुप्रिया कृष्णिया के रूप में हुई है। वह मूलरूप से उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर की रहने वाली थी। वर्तमान में वह सेक्टर-134 स्थित जेपी कॉसमॉस सोसाइटी के टावर केएम-33 में रह रही थी। युवती एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। शुक्रवार को युवती के आत्महत्या करने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एडीसीपी अभय मिश्रा ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।
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