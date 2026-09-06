Noida News: डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, चाल बाल-बाल बचा

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। सेक्टर-96 अंडरपास के ऊपर हुए इस टक्कर में कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस के मुताबिक तीन सितंबर को एक कार सेक्टर-98 से सेक्टर-44 की ओर जा रही थी। सेक्टर-96 अंडरपास के ऊपर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और क्षतिग्रस्त होकर मौके पर ही रूक गई। थाना प्रभारी डी पी शुक्ला ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।