Noida News: प्लॉट को लेकर दो पक्षों में विवाद, दो आरोपी पुलिस हिरासत में

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ग्रेटर नोएडा। गांव इमलिया में प्लॉट को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। सूचना मिलते ही थाना इकोटेक-1 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार विवाद प्लॉट पर कब्जे और स्वामित्व को लेकर शुरू हुआ था। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस तत्काल गांव पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं कोतवाली प्रभारी अरविंद वर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।