Noida News: दस्तावेज बनवाने के नाम पर ठगने वाला पकड़ा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 10:14 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 10:14 PM IST
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नोएडा। इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देकर लेबर कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तावेज बनवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में आरोपी के बैंक खातों के खिलाफ साइबर पोर्टल पर छह शिकायतें दर्ज मिली हैं। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि आरोपी की पहचान हर्षित वर्मा निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है। वह वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के तिलपता स्थित डिफेंस एम्पायर सोसायटी में किराये पर रह रहा था। पुलिस टीम ने उसे तिलपता क्षेत्र में डेन्सो कंपनी के पास से पकड़ा है। उसके पास से ठगी में इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। ब्यूरो
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