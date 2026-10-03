दिल्ली के ध्यानार्थ : रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड स्थित एयरफोर्स स्टेशन के पास अज्ञात रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मामले में एक सप्ताह बाद अज्ञात बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के तुलसी नगर इंद्रलोक निवासी विजयपाल की पत्नी 24 सितंबर की रात करीब 11 बजे दामाद राजू के साथ बाइक से दिल्ली से अलीगढ़ जा रही थीं। राजू ने हेलमेट पहन रखा था। एयरफोर्स स्टेशन के पास पहुंचने पर अज्ञात रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिर गए। महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पति की तहरीर पर अज्ञात रोडवेज बस चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है।