Noida News: इंडस वैली में फुटबॉल और शतरंज प्रतियोगिता
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:02 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:02 PM IST
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नोएडा (संवाद)। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेक्टर-62 स्थित इंडस वैली पब्लिक स्कूल में फुटबॉल और चेस प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतिस्पर्धाओं में अंडर-19 टीम विजय रही। वहीं चेस प्रतिस्पर्धा कक्षा में 9वीं से 12वीं तक के करीब 50 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की डायरेक्टर निहारिका सिंह और प्रिंसिपल शिखा शर्मा ने की। फुटबॉल मैच में बालक वर्ग अंडर 17 और अंडर 19 टीमों के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। जिसमें अंडर-19 टीम ने 2-1 से जीत हासिल की।
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