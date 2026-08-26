Noida News: फ्लाइंग एरोस इलेवन ने जीता मुकाबला

विज्ञापन

नोएडा(संवाद)। सेक्टर- 135 स्थित शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार रात को द ग्लोरी कप का लीग मैच खेला गया। फ्लाइंग एरोस इलेवन ने मुकाबला 4 विकेट से जीता। पहले खेलते हुए द मस्कटियर ने 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए फ्लाइंग एरोस इलेवन ने 6 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाकर जीत दर्ज की। फ्लाइंग एरोस इलेवन के आमिर 3 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर बने। वहीं द मस्कटियर के के अनमोल नाबाद 70 रन बनाकर बेस्ट बैटर रहे।