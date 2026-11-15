Noida News: लखनऊ और कोलकाता की फ्लाइट देरी से हुईं रवाना

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यमुना सिटी। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रविवार को कोलकाता और लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाले विमान देरी से रवाना हुए। दोपहर 3:20 बजे लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6ई 2722 शाम 4:05 बजे उड़ान भर सकी। इसी तरह दोपहर 3:20 बजे कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली अकासा एयर एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या क्यूपी 1268 शाम चार बजे रवाना हो पाई। ब्यूरो