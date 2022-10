नोएडा में लगी आग: सेक्टर तीन स्थित फैक्टरी में भीषण आगजनी, मौके पर दमकल की 14 गाड़ियां

सेक्टर तीन स्थित एक प्लास्टिक की फैक्टरी में शुक्रवार दोपहर बाद भयंकर आग लग गई। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सूचना मिलने पर दमकल की आधा दर्जन वाहनों ने मौके पर पहुंच कर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। अग्निशमन विभाग से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने से अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है हालांकि आग बुझाने का काम जारी है। इसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा।

#WATCH | Thick black smoke rises from fire at a building in Noida's Sector 3. More details awaited.#UttarPradesh pic.twitter.com/SRE6FdBthO