Noida News: खबर का असर-बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले ऑटो चालक पर एफआईआर

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-अमर उजाला ने अपने प्रकाशित अंक 2 अक्तूबर को उठाया था मुद्दा, पुलिस ने टेंपो की नंबर प्लेट से की आरोपी चालक की पहचानसंवाद न्यूज एजेंसीजहांगीरपुर। स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में डालकर लापरवाही से वाहन चलाने वाले टेंपो चालक के खिलाफ जहांगीरपुर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी चालक क्षमता से अधिक बच्चों को ऑटो में बैठाने के साथ-साथ उन्हें छत पर बैठाकर और पीछे पायदान पर खतरनाक तरीके से लटकाकर वाहन चला रहा था। चालक की लापरवाही को लेकर अमर उजाला ने अपने 2 अक्तूबर के अंक में मुद्दा उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।उप-निरीक्षक साहिल प्रताप सिंह ने बताया कि जहांगीरपुर-झाझर मार्ग पर चिंगरावली मोड़ के पास अत्यधिक संख्या में स्कूली बच्चों को बैठाकर ले जाते हुए ऑटो संख्या यूपी13डीटी0147 की तस्वीर समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। खबर की पुष्टि और जांच के लिए पुलिस टीम ने तकनीकी माध्यमों से वाहन और चालक की पहचान सुनिश्चित की।जांच में पता चला कि 30 सितंबर को सुबह करीब 7:00 बजे मुमरेजपुर निवासी चालक विवेक बच्चों की जान जोखिम में डालकर सार्वजनिक मार्ग पर घोर लापरवाही से वाहन चला रहा था। बच्चों और राहगीरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक विवेक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच उप-निरीक्षक कैलाश आजाद को सौंपी गई है।