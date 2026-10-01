Noida News: व्हाट्सएप ग्रुप में कहासुनी के बाद युवक पर हमला

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कस्बे में व्हाट्सएप ग्रुप पर हुई कहासुनी के बाद एक युवक पर उसके घर के सामने डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में युवक घायल हो गया। पीड़ित ने चार नामजद समेत पांच आरोपियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को पुलिस से शिकायत की है। दनकौर कस्बे के धनौरी रोड निवासी जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि कस्बे के एक व्हाट्सऐप ग्रुप में बुधवार रात किसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान कस्बा निवासी एक युवक ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी अपने साथियों के साथ उसके घर के सामने पहुंचा और डंडों से हमला कर दिया।

