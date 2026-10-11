Noida News: कारोबार फंडिंग और कंपनी का सीईओ बनकर जालसाजों ने की ठगी

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-राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहुंची पांच शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरूमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीके से जिले के पांच निवासियों से कुल 56 लाख 60 हजार रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। इन मामलों में डिजिटल गिफ्ट वाउचर खरीदवाने, कारोबार के लिए करोड़ों की फंडिंग दिलाने, ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देने और इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सेंधमारी शामिल है। पीड़ितों की तरफ से ये शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज करवाई गई थीं। इसके बाद अब साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है।