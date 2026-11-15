Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   fdsgfd

Noida News: कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, दूसरा घायल

Sun, 15 Nov 2026 06:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
fdsgfd
दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के रूपवास बाईपास पर कार व स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। एक शख्स की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। जबकि दूसरे का उपचार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली दादरी क्षेत्र के नगर स्थित एस्कॉर्ट कॉलोनी में विनय त्यागी परिवार के साथ रहते हैं। उनका भाई राहुल त्यागी व सुरेंद्र शर्मा स्कूटी पर सवार होकर बाजार से घर आ रहे थे। रूपवास बाइपास के पास स्कूटी व स्विफ्ट कार की टक्कर हो गई। टक्कर होने पर स्कूटी सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में राहुल त्यागी की मौत हो गई। जबकि सुरेंद्र शर्मा का उपचार चल रहा है। घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई ने कार नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ दर्ज कराई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed