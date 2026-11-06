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Noida News: तीन स्थानों से चार आरोपी गिरफ्तार, 102 पव्वे बरामद

Fri, 06 Nov 2026 09:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Fri, 06 Nov 2026 09:22 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुना सिटी। जेवर कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 102 पव्वे देसी शराब बरामद हुई। ये आरोपी शराब खरीदकर राहगीरों और आसपास के लोगों को महंगे दाम पर बेचते थे। 5 नवंबर को पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। शाम करीब 6 बजे मंगरौली अंडरपास के पास से प्रदीप कुमार को 30 पव्वों के साथ पकड़ा गया। सुबह 12 बजे आरआर साइट से चांद मोहम्मद को 42 पव्वों के साथ गिरफ्तार किया। रात करीब 10 बजे आर-आर अंडरपास के नीचे सर्विस रोड से पप्पू और महेंद्र को 30 पव्वों के साथ पकड़ा गया।
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