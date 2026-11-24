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ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात बदमाश ने एक दंपती से पर्स झपट लिया। पर्स में मोबाइल और करीब 50 हजार रुपये नकद थे। नोएडा निवासी संजीव कुमार 7 नवंबर की रात अपनी पत्नी ममता देवी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। सिटी सेंटर के पास पेट्रोल पंप से आगे एक अज्ञात बाइक सवार बदमाश आया। उसने ममता देवी के पर्स पर झपट्टा मारा। इससे संजीव की बाइक अनियंत्रित हो गई और वे गिरते-गिरते बचे। बदमाश पर्स छीनकर तेजी से फरार हो गया।पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

दंपती से 50 हजार और मोबाइल लूटे