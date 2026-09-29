Noida News: कार का अलॉय व्हील चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:53 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:53 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। डेल्टा-1 सेक्टर में घर के सामने खड़ी कार से चोर अलॉय व्हील सहित टायर चोरी कर ले गए। डेल्टा-1 निवासी विवेक कुमार शर्मा ने सोमवार को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी हुंडई ऑरा कार 9 अगस्त की रात उनके आवास के सामने खड़ी की गई थी। अगले दिन 10 अगस्त की सुबह जब वह कार के पास पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। कार का एक पिछला लेफ्ट टायर अलॉय व्हील समेत गायब था और गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया गया था। वहीं निरीक्षक संजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन