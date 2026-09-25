Noida News: केमिकल कंपनी में भीषण आग, 21 दमकल गाड़ियों ने सात घंटे में पाया काबू

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- कंपनी में मौजूद चार-पांच लोगों को सुरक्षित निकाला गया, परिसर में खड़े वाहन जलकर राखसंवाद न्यूज एजेंसीदादरी। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित धूम मानिकपुर गांव के समीप पेंट बनाने वाली ऑर्गेनिक केमिकल कंपनी में बृहस्पतिवार देर रात आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और कंपनी परिसर से ऊंची लपटें उठने लगीं। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की 21 गाड़ियों ने करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।बादलपुर कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि धूम मानिकपुर गांव के पास स्थित ऑर्गेनिक कंपनी में केमिकल से पेंट बनाने का काम होता है। कंपनी में ओमप्रकाश, धर्मराज, प्रवीण कुमार त्यागी और त्रिलोक सिंह साझेदार हैं। रोजाना की तरह बृहस्पतिवार को कंपनी बंद हो गई थी। रात करीब डेढ़ बजे कंपनी के अंदर से धुआं निकलना शुरू हुआ। उस समय चार लोग अंदर मौजूद थे। धुआं निकलने पर एक युवक की आंख खुल गई। उसने तत्काल अन्य लोगों को जगाया। कर्मचारी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आग की लपटें उठने लगीं। सूचना मिलते ही पुलिस ने दमकल विभाग को मौके पर बुलाया। आग बढ़ने के कारण आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई।