Noida News: घर में एक साल बाद दोबारा चोरी

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-121 के गढ़ी-चौखंडी में चोरों ने एक बार फिर सूने मकान को निशाना बनाया। बदमाश घर का ताला तोड़कर एक लाख रुपये नगद, चांदी की पाजेब और अन्य जेवरात चोरी कर ले गए। गढ़ी-चौखंडी निवासी सौरभ कुमार ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार को अपने पैतृक गांव कलौंदा, थाना जारचा गए थे। मंगलवार को घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि घर से नकदी, गहने व अन्य सामान गायब है। सौरभ कुमार ने शिकायत में बताया कि उनके घर में पांच अक्टूबर 2025 को भी चोरी हुई थी। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।