Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   fdgsfd

Noida News: रास्ते में घेरकर तीन लोगों को पीटा, बाइक में की तोड़फोड़

Wed, 11 Nov 2026 06:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:32 PM IST
विज्ञापन
fdgsfd
नोएडा। सेक्टर-123 स्थित उन्नति विहार के पास मौसी के घर जा रहे एक युवक, उसके भाई और भाभी पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने तीनों के साथ मारपीट की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-113 थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाबूराम सेक्टर-123 स्थित बालाजी अखाड़ा के पास रहते हैं। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि वह सोमवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे अपने भाई और भाभी के साथ मौसी के घर जा रहे थे। आरोप है कि जब वे उन्नति विहार के पास पहुंचे तो वहां फरदीन अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था। आरोपियों ने तीनों को रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed