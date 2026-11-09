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Noida News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से युवक की मौत

Mon, 09 Nov 2026 08:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:10 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
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यमुना सिटी।
जेवर थाना क्षेत्र में ग्राम थोरा के पुराने भट्ठे के पास एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। रामजीत निवासी ग्राम अहमदपुर चौरोली ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 6 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे उनका बेटा योगेश मोटरसाइकिल से जहांगीरपुर से ख्वाजपुर कांटे की तरफ आ रहा था। तभी सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल के चालक बंटी ने तेजी व लापरवाही से गलत दिशा में आकर योगेश की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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