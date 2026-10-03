Noida News: दयानतपुर में किसानों का प्रदर्शन जारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:44 PM IST
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यमुना सिटी। जेवर के दयानतपुर गांव में शनिवार को भी किसानों का धरना-प्रदर्शन जारी रहा। किसान करीब 65 दिनों से यमुना प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दे रहे किसान 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने पर राकेश कुमार, वीरपाल और रूप सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। ब्यूरो
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यमुना सिटी। जेवर के दयानतपुर गांव में शनिवार को भी किसानों का धरना-प्रदर्शन जारी रहा। किसान करीब 65 दिनों से यमुना प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दे रहे किसान 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने पर राकेश कुमार, वीरपाल और रूप सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। ब्यूरो