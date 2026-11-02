Noida News: ध्यान के महत्व और लाभों के बारे में बताया

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ओएसिस वेनेटिया हाइट्स में ओवीएच कल्चरल एसोसिएशन की ओर से ‘अस्त-व्यस्त दुनिया में शांति खोजना’ विषय पर ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इसमें वेलनेस फैसिलिटेटर कंचन कुमारी ने निवासियों को ध्यान के महत्व और उसके लाभों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि रोजाना पांच मिनट का ध्यान भी मानसिक शांति और आत्म-जागरूकता बढ़ाने में मददगार हो सकता है। नियमित ध्यान से तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

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