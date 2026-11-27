Noida News: लाभार्थियों तक पहुंचे योजना
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 09:22 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 09:22 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में पोषण एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्भवती और धात्री महिलाओं, शिशुओं तथा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने को कहा। सैम-मैम श्रेणी के बच्चों की नियमित निगरानी और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। जरूरत पड़ने पर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने को कहा। उन्होंने पोषण ट्रैकर, टेक होम राशन, हॉट कुक्ड मील समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
विज्ञापन