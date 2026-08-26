Noida News: इंजीनियरों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:53 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:53 PM IST
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फिरोजपुर झिरका। पंचायती राज इंजीनियर संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधायक तेजपाल तंवर को ज्ञापन सौंपकर सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने मांग की कि पंचायती राज विभाग को लोक निर्माण, सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया जाए तथा तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। इंजीनियरों को नॉन-टेक्निकल स्टाफ की श्रेणी से अलग रखने की भी मांग की गई। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 8 से 10 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल कर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। विधायक तेजपाल तंवर ने प्रतिनिधियों को उनकी मांगें सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। संवाद
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