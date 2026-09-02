Noida News: 125 करोड़ रुपये की जमीन से हटाया अतिक्रमण
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:35 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को दो गांवों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने ननवा का राजपुर और अटाई मुरादपुर में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ढाह दिए। अभियान में लगभग 62,500 वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 125 करोड़ रुपये आंकी गई है।
अधिकारियों का कहना है कि इन जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बसाने की कोशिश कॉलोनाइजर कर रहे थे। इसके लिए बाउंड्रीवाल, साइट ऑफिस जैसे निर्माण किए गए थे। जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की टीम अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। कॉलोनाइजर ननवा का राजपुर के खसरा संख्या 40 व 41 की 37,500 वर्गमीटर जमीन पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी बसाने की फिराक में थे। इसी तरह अटाई मुरादपुर के खसरा संख्या 626 की 25,000 वर्ग मीटर जमीन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा था।
प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। प्राधिकरण अवैध कब्जों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। लोग अवैध कॉलोनियों में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। ब्यूरो
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अधिकारियों का कहना है कि इन जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बसाने की कोशिश कॉलोनाइजर कर रहे थे। इसके लिए बाउंड्रीवाल, साइट ऑफिस जैसे निर्माण किए गए थे। जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की टीम अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। कॉलोनाइजर ननवा का राजपुर के खसरा संख्या 40 व 41 की 37,500 वर्गमीटर जमीन पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी बसाने की फिराक में थे। इसी तरह अटाई मुरादपुर के खसरा संख्या 626 की 25,000 वर्ग मीटर जमीन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा था।
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प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। प्राधिकरण अवैध कब्जों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। लोग अवैध कॉलोनियों में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। ब्यूरो
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