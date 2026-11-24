Noida News: राज सिंह को चुनावी जिम्मेदारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 08:26 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 08:26 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर डेल्टा-2 में आगामी आरडब्ल्यूए चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को आरडब्ल्यूए कार्यकारिणी की बैठक सेक्टर के आई-174 में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आरडब्ल्यूए अध्यक्ष बॉबी भाटी ने की। बैठक में सर्वसम्मति से राज सिंह मावी को चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव से जुड़ी जानकारी और कार्यक्रम की घोषणा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। ब्यूरो
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