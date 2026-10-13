Noida News: लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसे रहे आठ लोग

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। मिगसन ट्विन्स सोसाइटी में सोमवार देर रात लिफ्ट में सात से आठ लोग फंस गए। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक लिफ्ट में बंद रहने के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। समय पर मदद नहीं मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।निवासी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि लिफ्ट में फंसे लोग मदद के लिए आवाज लगाते रहे। उनकी आवाज सुनकर अन्य निवासियों ने मेंटेनेंस प्रबंधन को सूचना दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर लिफ्ट खोलने के लिए कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इस कारण लोगों को बाहर निकालने में देरी हुई। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में इससे पहले भी लिफ्ट में लोगों के फंसने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने लिफ्टों की नियमित जांच कराने, सुरक्षा उपकरणों को दुरुस्त रखने और चौबीस घंटे प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है।